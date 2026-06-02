Le spiagge italiane sono in attesa delle aste previste dal 2027, che potrebbero cambiare la gestione delle concessioni. La stagione estiva appena conclusa si svolge in un clima di incertezza, con operatori balneari che manifestano agitazione e segnalano un quadro di confusione. La situazione attuale è caratterizzata da una mancanza di chiarezza sulle procedure e sui tempi delle aste, alimentando preoccupazioni tra gli operatori del settore.

Viareggio, 2 giugno 2026 – L’ultima stagione estiva prima delle aste che dal 2027 dovrebbero ridisegnare le spiagge italiane, a iniziare, ovviamente, dalla nostra. Ovvio che c’è tanta preoccupazione tra i balneari dovuta soprattutto all’assenza di indicazioni certe da parte del Governo su come effettuare le aste e come prevedere i così detti indennizzi. Per questo i balneari entrano in agitazione e già da oggi in tutti gli stabilimenti balneari del territorio associati al Sib, inizierà la diffusione capillare di locandine e materiali informativi per spiegare a milioni di turisti il valore del lavoro balneare. https:www.lanazione.itviareggiocronacatala-beach-club-santanche-pw1guwa6 “Siamo delusi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’incertezza legata alle aste, balneari in stato di agitazione: “Regna ancora il caos più totale”

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