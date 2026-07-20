La fotografia nazionale racconta un’Italia che invecchia. Ferrara, almeno sul fronte dei giovani, prova a resistere. Ma dietro il segno più della popolazione tra i 15 e i 34 anni c’è una domanda che pesa come un macigno sul futuro: chi prenderà il posto di chi oggi lavora e nei prossimi anni andrà in pensione? Il dato arriva dall’Ufficio studi della Cgia di Mestre e fotografa una vera e propria emergenza demografica e occupazionale. Tra il 2015 e il 2025, in Italia, i giovani tra i 15 e i 34 anni sono diminuiti di quasi 547mila unità, passando da 12,69 a 12,14 milioni: un calo del 4,3%. Ferrara, invece, va in controtendenza. Nel decennio gli under 35 sono aumentati di 2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Cgia: "Sempre più anziani". Ma a Ferrara gli under 35 sono in crescita del 4,8%

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