Cgia | Sempre più anziani Ma a Ferrara gli under 35 sono in crescita del 4,8%
A livello nazionale, il numero di anziani continua a crescere, mentre a Ferrara gli under 35 sono aumentati del 4,8%. La città mostra una leggera inversione di tendenza rispetto alla tendenza generale di invecchiamento della popolazione italiana. Nonostante il quadro più ampio, Ferrara registra un incremento dei giovani, con dati che differiscono dalla media nazionale. La crescita degli under 35 rappresenta una novità rispetto alle tendenze demografiche di altre aree del paese.
La fotografia nazionale racconta un’Italia che invecchia. Ferrara, almeno sul fronte dei giovani, prova a resistere. Ma dietro il segno più della popolazione tra i 15 e i 34 anni c’è una domanda che pesa come un macigno sul futuro: chi prenderà il posto di chi oggi lavora e nei prossimi anni andrà in pensione? Il dato arriva dall’Ufficio studi della Cgia di Mestre e fotografa una vera e propria emergenza demografica e occupazionale. Tra il 2015 e il 2025, in Italia, i giovani tra i 15 e i 34 anni sono diminuiti di quasi 547mila unità, passando da 12,69 a 12,14 milioni: un calo del 4,3%. Ferrara, invece, va in controtendenza. Nel decennio gli under 35 sono aumentati di 2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Segui gli aggiornamenti su Ferrara.
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Imprenditori sempre più anziani, a Ferrara oltre un ‘capo’ su tre è over60: tutti i dati
I record del Salone del Libro 2026, zero polemiche e boom di visitatori: sempre più giovani e sempre più social, ma anche sempre più caroIl Salone del Libro di Torino ha registrato nel 2026 numeri record di visitatori, con un incremento di giovani e di utenti attivi sui social media.
Temi più discussi: Cgia: Sempre più anziani. Ma a Ferrara gli under 35 sono in crescita del 4,8%; Cgia, sempre meno giovani e più anziani in Italia. Chi lavorerà nel 2030?; Cgia, meno giovani e più anziani in Italia. Chi lavorerà nel 2030?; MENO GIOVANI, PIÙ PENSIONATI: CHI LAVORERÀ IN ITALIA NEL 2030?.
Sempre più anziani e meno giovani. L'ultimo report della Cgia di Mestre evidenziata la problematica che non risparmia la nostra regione, anche nella graduatoria nazionale siamo al 17esimo posto. Il link alla notizia al primo commento facebook
Cgia: Sempre più anziani. Ma a Ferrara gli under 35 sono in crescita del 4,8%La crisi demografica mette a rischio la tenuta del sistema occupazionale. Ma nella nostra provincia tra il 2015 e il 2025 sono aumentati di 2.786 unità. ilrestodelcarlino.it
Cgia, meno giovani e più anziani in Italia. Chi lavorerà nel 2030?Negli ultimi 10 anni i giovani italiani tra i 15 e i 34 anni sono diminuiti di quasi 550 mila unità, effetto diretto della crisi demografica che mette a rischio, tra le altre cose, anche la tenuta del ... ansa.it