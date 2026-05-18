Imprenditori sempre più anziani a Ferrara oltre un ‘capo’ su tre è over60 | tutti i dati

A Ferrara, più di un imprenditore su tre ha più di sessant’anni. L’Emilia-Romagna, regione nota per il suo settore manifatturiero, conta numeri significativi nel mondo delle imprese, con distretti riconosciuti a livello internazionale e un tessuto di piccole e medie aziende che sostiene l’economia locale. La presenza di imprenditori anziani rappresenta un dato da considerare nel panorama imprenditoriale regionale, che si distingue per la sua struttura e vocazione produttiva.

L’Emilia-Romagna rappresenta uno dei motori industriali più solidi e strutturati del Paese: una regione con una forte vocazione manifatturiera, distretti produttivi riconosciuti a livello internazionale e un tessuto di piccole e medie imprese che costituisce l’ossatura dell’economia locale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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