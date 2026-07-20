Cerveteri Grando annuncia la discesa in campo | Mi candido a sindaco

Alessandro Grando ha annunciato la sua candidatura a sindaco di Cerveteri. Dopo settimane di incontri con cittadini, associazioni, commercianti e rappresentanti politici locali, l’attuale primo cittadino di Ladispoli ha deciso di partecipare alle prossime elezioni amministrative. La sua candidatura è stata comunicata ufficialmente, confermando il suo impegno nel processo elettorale della città.

Ladispoli, 20 luglio 2026 – Alessandro Grando si candida a sindaco di Cerveteri. Dopo settimane di incontri con cittadini, associazioni, commercianti e rappresentanti della politica locale, l’attuale primo cittadino di Ladispoli ha sciolto la riserva e annunciato ufficialmente la propria partecipazione alle prossime elezioni amministrative. “Al termine di queste settimane di incontri posso dirlo con convinzione: ho deciso di candidarmi alla carica di sindaco di Cerveteri “, ha scritto Grando in una lettera rivolta alla cittadinanza. L’annuncio dopo settimane di incontri. Il percorso era cominciato il 18 giugno, quando Grando aveva condiviso pubblicamente le ragioni della sua possibile discesa in campo. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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