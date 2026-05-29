Roma, 29 maggio 2026 - Con la stessa irriverenza con cui scriveva le sceneggiature dei “Simpson” Dan Greaney ha annunciato martedì la sua candidatura alla Casa Bianca. Laureato ad Harvard e per anni avvocato di uno degli studi legali più in vista di New York, Proskauer, Rose, Goetz & Mendelsohn, in seguito fu sceneggiatore dalla stagione settima alla 11esima del famoso e irriverente cartone tv. “Repubblicano progressista”, è tra i primi ad annunciare la sua candidatura alle presidenziali, a oltre due anni di distanza dall’appuntamento elettorale che vedrà il dopo Trump (Con Vance e Rubio pronti a subentrare), su Instagram è apparso vestito da profeta per un’America “For All”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Lo sceneggiatore dei Simpson vestito da profeta annuncia: “Mi candido alla Casa Bianca”

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Le profezie 2026 dei Simpson, ecco cosa dovremmo aspettarci

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