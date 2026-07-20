Cerri si prende l’Arezzo per scacciare i dubbi | In amaranto per dimostrare chi sono

Alberto Cerri ha dichiarato di essere in forza all’Arezzo con l’obiettivo di dimostrare il proprio valore. Le sue prime parole sono state rilasciate nei giorni iniziali del ritiro in Val Seriana, dopo l’arrivo come nuovo attaccante. La squadra ha ufficializzato il suo ingaggio come parte della campagna di rafforzamento. Cerri ha affermato di voler mettere in campo tutte le sue energie per contribuire alla squadra e superare eventuali dubbi sulle proprie capacità.

di Luca Amorosi Sono arrivate direttamente dai primissimi giorni di ritiro in Val Seriana le prime parole di Alberto Cerri, il colpo piazzato dal direttore Nello Cutolo per l’attacco. La punta classe 1996 si è presentata a tifosi e stampa nella giornata di ieri, rispondendo alle domande pervenute dalla Toscana. Sarà, probabilmente, il punto di riferimento offensivo nel nuovo scacchiere di Cristian Bucchi, in attesa degli ultimi colpi di mercato che dovrebbero portare, tra gli altri, anche un altro giocatore offensivo. Nato a San Secondo Parmense e cresciuto nelle giovanili del Parma, Cerri ha poi vissuto tutta la sua carriera tra serie B e serie A, conquistata per ben tre volte prima con la Spal, poi con il Cagliari e infine con l’ambizioso Como dei fratelli Hartono. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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