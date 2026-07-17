L’ACF Arezzo ha iniziato la costruzione della rosa per la stagione 202627, con un mercato caratterizzato da un ampio turnover. Dopo il termine del campionato, sono state lasciate libere diciassette calciatrici, mentre alcuni giocatori chiave sono stati confermati. La società ha inoltre annunciato nuovi acquisti e rinnovi contrattuali, senza specificare i nomi. La squadra sta quindi affrontando un periodo di rinnovamento, con l’obiettivo di rafforzare la rosa in vista delle prossime competizioni.

L’ACF Arezzo ha acceso ufficialmente i motori della stagione 202627. Dopo la chiusura del campionato, la società amaranto ha avviato una profonda operazione di rinnovamento della rosa, salutando ben diciassette calciatrici, ma allo stesso tempo blindando i punti fermi del progetto tecnico. A suggellare la prima fase della costruzione della nuova rosa è arrivata anche la presentazione ufficiale della stagione 202627, andata in scena al campo sportivo “Il Caggio” di Ceciliano. Un’occasione in cui società e staff tecnico hanno tracciato il percorso intrapreso dal club, facendo il punto sul mercato, sugli obiettivi e sulla crescita del progetto amaranto. 🔗 Leggi su Lortica.it

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© Lortica.it - ACF Arezzo, prende forma la rosa 2026/27: tutti i movimenti del mercato amaranto

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