La cerimonia di chiusura dei Mondiali 2026 si è svolta al MetLife Stadium, con un pubblico che ha assistito a spettacoli dal vivo di artisti come Madonna, Shakira e Laura Pausini. La cantante italiana ha ricevuto un 7 per la sua esibizione, mentre la colombiana ha dato fuoco alla scena con un 8 e la diva americana ha conquistato tutti con un 10. La finale tra Spagna e Argentina si è conclusa il 19 luglio, segnando il finale di un torneo senza la presenza dell’Italia.

Spagna-Argentina, il 19 luglio è andato in scena l’ultimo atto dell’ennesimo Mondiale senza l’Italia in campo. La finale ha mantenuto la promessa: uno spettacolo molto “americano” al MetLife Stadium, con tanta emozione per le maglie albiceleste, per il crepuscolo di Leo Messi ai Mondiali. Una sfida a stelle e strisce, uno show degno del Super Bowl, tra gli omaggi a New York e le esibizioni delle star (incluso il nostro orgoglio, Laura Pausini). A conquistare la Coppa è stata la Spagna, con la gioia della Famiglia Reale spagnola, presente al completo per sostenere la Roja nella sua corsa finale. Post Malone apre le danze in stile cowboy. Voto: 7. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Cerimonia di chiusura dei Mondiali 2026, le pagelle: Pausini impeccabile (7), Shakira puro fuoco (8) Madonna diva (10)

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