Mondiali 2026 | cerimonia show nell’intervallo Con Madonna Laura Pausini Tom Cruise e Shakira Ed è già polemica

Notizia in breve

Durante la finale dei Mondiali 2026 tra Argentina e Spagna, l'intervallo è stato caratterizzato da una grande esibizione con Madonna, Laura Pausini, Tom Cruise e Shakira. La cerimonia show ha attirato molte critiche sui social, con utenti che hanno espresso disappunto per la scelta di ospiti e format. Per la prima volta in 96 anni di storia della Coppa del Mondo, l’intervallo ha assunto un ruolo da spettacolo simile a quello del Super Bowl. La partita si è disputata con grande attenzione globale.