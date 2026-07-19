Mondiali 2026 | cerimonia show nell’intervallo Con Madonna Laura Pausini Tom Cruise e Shakira Ed è già polemica
Durante la finale dei Mondiali 2026 tra Argentina e Spagna, l'intervallo è stato caratterizzato da una grande esibizione con Madonna, Laura Pausini, Tom Cruise e Shakira. La cerimonia show ha attirato molte critiche sui social, con utenti che hanno espresso disappunto per la scelta di ospiti e format. Per la prima volta in 96 anni di storia della Coppa del Mondo, l’intervallo ha assunto un ruolo da spettacolo simile a quello del Super Bowl. La partita si è disputata con grande attenzione globale.
Finale mondiale Argentina-Spagna come il Super Bowl: per la prima volta nei 96 anni di storia della Coppa del Mondo, l'intervallo della partita decisiva sarà trasformato in un vero e proprio show sul modello del Super Bowl americano, una scelta con cui la Fifa punta a fare della finale tra Spagna e Argentina non soltanto il più grande evento calcistico del pianeta, ma uno spettacolo globale di intrattenimento L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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