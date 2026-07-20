Da mercoledì, nel centro storico, entreranno in vigore divieti per i “mercoledì della movida”. La misura riguarda le aree dove si svolge l’evento “Avellino Estate in città”. I divieti sono stati annunciati prima dell’avvio del cartellone di iniziative, che porta nuovamente il fermento nel cuore antico del capoluogo irpino. La zona sarà soggetta a restrizioni di orario e di accesso, in particolare nelle ore serali e notturne.

Tempo di lettura: 2 minuti Con l’avvio del progetto esecutivo per il cartellone di eventi “Avellino Estate in città ”, il cuore antico del capoluogo irpino si appresta a riaccendersi. Tornano infatti i tradizionali e attesissimi appuntamenti del mercoledì sera nel Centro Storico, pensati per animare le strade della parte antica della città tra musica, cultura e intrattenimento. Una tradizione che l’assessore alla cultura Luca Cipriano ha deciso di far proseguire nell’ambito del vasto cartellone delle manifestazioni estive Per consentire il regolare svolgimento delle manifestazioni in totale sicurezza e garantire la pubblica incolumità, il Comune di Avellino ha predisposto un’apposita ordinanza dirigenziale (la n. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Centro storico, tornano i “mercoledi della movida”: scattano i divieti

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