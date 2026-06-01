Nel centro storico di Napoli, due persone sono state arrestate durante un’operazione congiunta di Carabinieri, Polizia Municipale e Asl. Le forze dell’ordine hanno effettuato controlli su persone, veicoli ed esercizi commerciali, concentrandosi sulla movida notturna. Le verifiche hanno coinvolto diversi locali e cittadini presenti nell’area. L’intervento si è concluso con l’arresto di due soggetti, senza ulteriori dettagli sui motivi o le circostanze.

Operazione congiunta di Carabinieri, Polizia Municipale e Asl: verifiche su persone, veicoli ed esercizi commerciali.. Servizio di alto impatto per i Carabinieri della Compagnia Napoli Centro insieme al personale della Polizia Municipale e dell’Asl di Napoli. Ad essere interessate sono le vie della movida del centro storico della città partenopea. Alle prime luci dell’alba il bilancio contra 38 persone identificate, 14 veicoli controllati e 17 le contravvenzioni al codice della strada elevate. 3 le persone segnalate alla Prefettura per uso personale di droga. Nel bilancio 2 le persone a finite in manette. Un 37enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato perché trovato in possesso di un documento di riconoscimento, valido per l’espatrio, falso. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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© Puntomagazine.it - Napoli: movida nel centro storico della città partenopea. 2 le persone arrestate

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Napoli, residenti in piazza: Basta movida selvaggia nel centro storico

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