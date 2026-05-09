Da martedì mattina, in centro città, sono stati istituiti divieti di sosta in piazza San Romano, che resteranno in vigore fino alle 24 di giovedì. La misura è stata adottata per permettere le riprese di una serie prodotta da una piattaforma streaming. Durante questo periodo, 18 stalli di sosta saranno interdetti al parcheggio, e le restrizioni resteranno attive dalle otto del mattino fino alla sera.

Per consentire le riprese, già da martedì scattano i primi divieti. Dalle 8 fino alle 24 di giovedì sarà istituito il divieto di sosta in piazza San Romano per 18 stalli. Stesso provvedimento, dalla mezzanotte di mercoledì a quella di giovedì in piazza Napoleone, piazza del Giglio, via San Girolamo, largo Giusti, piazza San Giusto, piazza San Giovanni, parte di piazza San Martino e nel tratto di corso Garibaldi interessato dal set. Dalle 6 alle 18 sarà vietato in queste aree anche il transito dei veicoli. Dalle 7 di martedì alle 22 di giovedì saranno attivi divieti di sosta in piazza Guidiccioni e in via delle Chiavi d’Oro e in via Sant’Andrea, piazza del Carmine, via San Gregorio e corte Calcetti, piazza San Frediano e nelle vie limitrofe.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Serie Netflix in centro: scattano i divieti

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