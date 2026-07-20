Centri ricreativi protetti per i bambini a ore per dare ossigeno a mamme e papà
Sono stati avviati centri ricreativi protetti aperti a ore, pensati per offrire momenti di sollievo ai genitori con bambini piccoli. Questi spazi consentono di lasciare i figli in sicurezza durante alcune ore, facilitando attività come una passeggiata, una visita al cinema o un caffè. La proposta mira a rispondere alle esigenze di famiglie senza supporto esterno o risorse per pagare servizi di babysitting.
U n cinema, un caffè o, più semplicemente, qualche ora per una passeggiata senza dover controllare l’orologio. Per chi ha figli, piccoli lussi del genere richiedono spesso una complessa operazione logistica, soprattutto quando non si può contare sull’aiuto dei nonni e il budget familiare non permette di pagare una baby-sitter. A New York si è scelta una strada diversa e la novità arriva direttamente dal sindaco Zohran Mamdani, che ha deciso di sperimentare un modello di welfare molto concreto, pensato per alleggerire la quotidianità delle famiglie: offrire qualche ora di tempo libero ai genitori. Tutta New York su una maglietta, le t-shirt dei Mondiali pensate da Mamdani sono già cult X A New York il sindaco Mamdani offre del tempo libero a mamma e papà. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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