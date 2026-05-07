Centri estivi e ricreativi per i bambini e i ragazzi di Spoltore | rimborsi per le famiglie di 70 euro a settimana

La giunta di Spoltore ha approvato un finanziamento per le attività dei centri estivi e ricreativi destinati a bambini e ragazzi. Le famiglie che iscriveranno i propri figli a queste strutture tra il primo giugno e il 31 dicembre 2026 potranno ricevere un rimborso di 70 euro a settimana. La misura riguarda le attività socio educative con un finanziamento specifico per il periodo indicato.

Approvati dalla giunta di Spoltore gli indirizzi per il finanziamento delle attività socio educative per la frequentazione dei centri estivi e dei centri con funzione educativa e ricreativa, rimborsabile se effettuata nel periodo tra il primo giugno e il 31 dicembre 2026. Pubblicato anche.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Centri estivi e disabilità, arrivano i contributi per le famiglie: fino a 4mila euro a bambinoIl Comune di Coriano rinnova anche per l’estate 2026 il proprio impegno a sostegno delle famiglie con figli con disabilità, prevedendo un contributo... Centri estivi 2026 a Moderna, confermati per le famiglie i voucher fino a 300 euroAnche quest'anno il Comune allarga i beneficiari delle misure regionali, alzando la soglia Isee e finanziando voucher per figli 9-36 mesi. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Centri Ricreativi Estivi 2026. Al via le iscrizioni!; Centri ricreativi estivi dell'Unione Terre di Pianura - Estate 2026; Centri estivi, pubblicato il bando per i contributi 2026; Graduatorie aggiornate dei Centri Ricreativi Estivi 2026 / Notizie / Novità / Homepage. Centri estivi e ricreativi per i bambini e i ragazzi di Spoltore: rimborsi per le famiglie di 70 euro a settimanaLa giunta comunale ha approvato gli indirizzi per il finanziamento delle attività socio educative estive 2026: previsti rimborsi per la frequenza di centri estivi, attività sportive, laboratori e serv ... ilpescara.it Centri estivi gratis: la risoluzione del PD ToscanaIl PD Toscana chiede attraverso una risoluzione centri estivi gratis: Dopo Nidi Gratis, al lavoro per un nuovo sostegno alle famiglie ... gonews.it Notizie dall'Unione dei Comuni Amiata Grossetana Centri estivi: aperte le iscrizioni nei Comuni dell’Unione Amiata Grossetana L’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana informa che dal 1° al 30 maggio 2026 sono aperte le iscrizioni ai centri estivi p - facebook.com facebook