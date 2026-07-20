Centinaia di arresti! Maxi operazione della polizia in Italia | cosa succede

Centinaia di persone sono state arrestate durante una vasta operazione della polizia in Italia, coinvolgendo 44 province. L’intervento fa parte di un piano straordinario contro la criminalità giovanile. Le autorità hanno effettuato numerosi fermi e perquisizioni in tutto il territorio nazionale. La operazione è stata coordinata per smantellare reti criminali e prevenire attività illegali tra i giovani. Non sono stati comunicati dettagli sui soggetti coinvolti o sulle accuse specifiche.

Una vasta operazione della polizia di Stato ha interessato 44 province italiane nell’ambito di un piano straordinario di contrasto alla criminalità giovanile. Il bilancio dell’attività investigativa e di controllo evidenzia 539 arresti, di cui 47 minorenni, e 954 persone denunciate, oltre al sequestro di 703 chilogrammi di sostanze stupefacenti, 49 armi da fuoco, circa 307mila euro in contanti e numerosi beni ritenuti provento di furto. L’intervento, coordinato dal Servizio Centrale Operativo, ha visto impegnati gli agenti delle Squadre Mobili, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e di altri uffici della polizia di Stato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Maxi operazione antidroga della Polizia su scala nazionale, 1.335 arresti

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