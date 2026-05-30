Oltre 1.300 persone sono state arrestate in tutta Italia durante una vasta operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato. In un'azione che ha coinvolto diverse regioni, sono state controllate più di 9.000 persone a Bergamo, dove sono state sequestrate sostanze stupefacenti e armi illegalmente detenute. L'operazione si è concentrata sul contrasto allo spaccio di droga e al porto abusivo di armi, con una serie di perquisizioni e interventi coordinati a livello nazionale.

IL BLITZ. Si è conclusa una vasta operazione nazionale della Polizia di Stato contro lo spaccio di sostanze stupefacenti e il porto abusivo di armi. In tutta Italia sono state arrestate 1.335 persone e sequestrati oltre 430 chilogrammi di droga. Anche Bergamo è stata interessata dai controlli, con oltre 9mila persone identificate e numerosi sequestri. Una maxi operazione antidroga della Polizia ha riguardato l’Italia e anche la Bergamasca. L’attività, coordinata dal Servizio Centrale Operativo e condotta dagli investigatori delle Squadre Mobili con il supporto dei Reparti Prevenzione Crimine e degli uffici territoriali delle Questure, ha interessato le aree più sensibili delle città italiane, con particolare attenzione ai quartieri a rischio e alle zone della movida, dove si registra un maggiore consumo di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Maxi operazione antidroga della Polizia: oltre 1.300 arresti in Italia. A Bergamo controllate più di 9mila persone

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Maxi operazione antidroga della Polizia: arresti e sequestri nei cannabis shop in tutta Italia

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