Maxi operazione della polizia | 1.335 arresti sequestrati 450 kg di droga

Notizia in breve

La polizia ha arrestato 1.335 persone durante un'operazione antidroga, tra cui 31 minorenni. Sono stati sequestrati circa 450 chili di sostanze stupefacenti. Oltre agli arresti, sono state denunciate a piede libero 2.358 persone. L'operazione ha coinvolto diverse aree e ha portato al sequestro di ingenti quantità di droga. Le forze dell'ordine hanno anche sequestrato numerosi veicoli e denaro contante.