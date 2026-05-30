Maxi operazione della polizia | 1.335 arresti sequestrati 450 kg di droga
La polizia ha arrestato 1.335 persone durante un'operazione antidroga, tra cui 31 minorenni. Sono stati sequestrati circa 450 chili di sostanze stupefacenti. Oltre agli arresti, sono state denunciate a piede libero 2.358 persone. L'operazione ha coinvolto diverse aree e ha portato al sequestro di ingenti quantità di droga. Le forze dell'ordine hanno anche sequestrato numerosi veicoli e denaro contante.
(Adnkronos) – E' di 1335 persone arrestate, di cui 31 minorenni, 2358 persone denunciate a piede libero tra cui 142 minori e 450 kg di droga sequestrata, il bilancio di un'operazione antidroga condotta a livello nazionale dagli investigatori delle Squadre Mobili, coordinati dal Servizio Centrale Operativo. Un'operazione ad alto impatto investigativo, conclusasi ieri, finalizzata al. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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