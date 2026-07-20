Il presidente della UEFA non ha partecipato alla finale del Mondiale disputata al MetLife Stadium, a New Jersey. La decisione è stata comunicata come forma di protesta contro le controversie legate all'organizzazione dell'evento, che si è svolto negli Stati Uniti, Canada e Messico. La scelta di non essere presente allo stadio ha generato tensioni con il presidente della FIFA, che ha partecipato alla partita.

Aleksander Ceferin ha boicottato la finale Mondiale andata in scena domenica al MetLife Stadium in New Jersey. Il presidente della Uefa, svela il Telegraph, si è rifiutato di recarsi allo stadio in segno di protesta nei confronti delle controversie che hanno contraddistinto la manifestazione giocata in Usa, Canada e Messico. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il caso Balogun, la cui squalifica dopo il rosso in campo era stata sospesa su forte pressione di Donald Trump. La decisione di Ceferin non ha precedenti, e rappresenta il momento di maggior deterioramento dei rapporti tra il numero uno della Uefa e Gianni Infantino, presidente della Uefa. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Clamoroso: Ceferin boicotta la finale del Mondiale, alta tensione con Infantino

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