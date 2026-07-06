Il 6 luglio 2026, la Fifa ha sospeso la squalifica di un calciatore statunitense, provocando reazioni negative. Contestualmente, l’Uefa ha accusato entrambe le organizzazioni di aver superato il limite, sostenendo che le decisioni rischiano di compromettere l’integrità del calcio. La disputa riguarda il caso Balogun e le divergenze tra le due federazioni sui provvedimenti disciplinari. La questione ha generato discussioni tra le autorità calcistiche e le parti coinvolte.

Roma, 6 luglio 2026 - Sta suscitando diverse reazioni negative la decisione della Fifa di sospendere la squalifica del calciatore Usa Falorin Balogun. Critiche giunte da più parti, anche dal nostro presidente della Figc, Giovanni Malagò, o dall’ex presidente della Fifa, Sepp Blatter, che ha espresso prima stupore, poi ha sentenziato: "I cartellini rossi non si annullano con telefonate politiche. Si annullano con le regole, le prove e gli organi indipendenti", aggiungendo su X, "se un presidente degli Stati Uniti interviene presso il presidente della Fifa e un giocatore viene improvvisamente scagionato prima di una partita a eliminazione diretta dei Mondiali, la domanda è inevitabile: 'Dove stai andando, Fifa?’ ". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Caso Balogun, Uefa vs Fifa: “Avete superato il limite. Mettete a rischio l’integrità del calcio"

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