La Uefa ha criticato la Fifa per aver revocato la squalifica a Folarin Balogun, espulso in precedenza durante un match ufficiale. Secondo l'organizzazione europea, questa decisione mette a rischio la credibilità del torneo mondiale. La disputa riguarda la gestione disciplinare e le conseguenze delle squalifiche, con la Uefa che ritiene che la revoca possa influire sulla percezione delle regole nel calcio internazionale. La Fifa non ha ancora commentato pubblicamente.

La Uefa si schiera contro la Fifa per la decisione di revocare la squalifica a Folarin Balogun. L'attaccante statunitense era stato espulso durante i sedicesimi di finale ai Mondiali contro la Bosnia ma il suo stop di un turno è stato sospeso con la condizionale, permettendo al giocatore di essere disponibile per la sfida degli ottavi contro il Belgio. "La decisione presa ieri di sospendere, per un periodo di prova di un anno, l'applicazione della squalifica automatica di una partita conseguente al cartellino rosso mostrato al calciatore Folarin Balogun ha oltrepassato una linea rossa", si legge in una nota della Uefa. "Il calcio, come ogni altro sport, si fonda sulle regole, che costituiscono la base di una competizione leale, onesta e trasparente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Uefa, durissimo attacco alla Fifa per il caso Balogun: "Compromessa la credibilità del Mondiale"

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