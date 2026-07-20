CdS – Fiorentina scatenata | ufficiale il colpo Oulai dal Trabzonspor 

Notizia in breve

La Fiorentina ha annunciato l’acquisto di Oulai dal Trabzonspor. La firma è avvenuta nei giorni scorsi e l’accordo sarà valido fino al 2026. La società viola ha comunicato ufficialmente la conclusione dell’affare, senza dettagli aggiuntivi sui termini economici. L’operazione si inserisce nel mercato estivo della squadra toscana, che sta rafforzando il roster con diversi acquisti.