CdS – Fiorentina scatenata | ufficiale il colpo Oulai dal Trabzonspor 

Da justcalcio.com 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Fiorentina ha annunciato l’acquisto di Oulai dal Trabzonspor. La firma è avvenuta nei giorni scorsi e l’accordo sarà valido fino al 2026. La società viola ha comunicato ufficialmente la conclusione dell’affare, senza dettagli aggiuntivi sui termini economici. L’operazione si inserisce nel mercato estivo della squadra toscana, che sta rafforzando il roster con diversi acquisti.

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2026-07-19 21:20:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del Corriere: Fiorentina scatenata. Dopo Dragusin e Atta, Paratici ha chiuso l’affare Oulai a titolo definitivo. Si tratta di un’operazione importante, da quasi 30 milioni di euro per il club viola, che per acquistare il cartellino di Oulai pagherà 25 milioni di euro più 4 di bonus ai turchi del Trabzonspor (ai quali verrà riconosciuto il 10% sull’eventuale futura rivendita del calciatore). Oulai è molto giovane (classe 2006): la Fiorentina è convinta di aver intercettato un talento pusissimo.   Il comunicato sull’affare Oulai. “ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Christ Ravynel Inao Oulai dal Trabzonspor Kulubu. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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