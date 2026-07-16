Il Trabzonspor ha annunciato di aver raggiunto un accordo per cedere Oulaï, aprendo alla possibilità di trasferimento. La trattativa con la Fiorentina resta aperta, con il club turco che mantiene la disponibilità a cedere il calciatore. Le dichiarazioni del vicepresidente del Trabzonspor indicano che la trattativa potrebbe concretizzarsi a breve. La società viola continua a seguire da vicino la situazione e a lavorare per portare Oulaï in Italia.

Oulaï Fiorentina, trattativa ancora aperta: il Trabzonspor apre alla cessione. Le parole del vicepresidente Zeyyat Kafkas fanno sperare. La Fiorentina continua a lavorare sul mercato e mantiene vivo l’interesse per Oulaï, calciatore finito nel mirino del club viola ormai da alcune settimane. La trattativa resta aperta, anche se dalla Turchia sono arrivate dichiarazioni importanti da parte del Trabzonspor, società proprietaria del cartellino. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno A parlare del futuro del giocatore è stato Zeyyat Kafkas, vicepresidente del club turco, che ha confermato la volontà di procedere con la cessione. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Oulaï verso la Fiorentina, l’annuncio dal Trabzonspor: «Lo cediamo, abbiamo raggiunto un accordo»

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