Un altro colpo da novanta per la Fiorentina | preso Inao Oulai del Trabzonspor

Da corrieretoscano.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Fiorentina ha acquisito il difensore ivoriano Inao Oulai dal Trabzonspor. Oulai, nato il 6 aprile 2006 a Yopougon, ha giocato anche per il Bastia in Francia. La società viola ha annunciato il trasferimento senza specificare i dettagli economici. Oulai si è unito al club toscano con un contratto di durata non comunicata. Il giocatore ha già esordito in campionato con il Trabzonspor prima di passare alla squadra italiana.

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FIRENZE – Un altro colpo da novanta per la Fiorentina di Grosso. Preso Christ Ravynel Inao Oulai dai turchi del Trabzonspor.  Oulai, nato a Yopougon in Costa D’Avorio il 6 aprile 2006, nel corso della sua carriera ha vestito, oltre quella del Trabzonspor, anche la maglia del Bastia in Francia.  Il nuovo calciatore viola, durante l’ultima stagione in Turchia, ha collezionato 31 presenze tra Campionato e Coppa di Turchia segnando due gol e fornendo 4 assist e vincendo la Coppa di Turchia. Oulai, nonostante la giovane età, ha già indossato in 13 occasioni la maglia della nazionale maggiore della Costa D’Avorio ed è stato uno dei protagonisti... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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