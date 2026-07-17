Calciomercato news di oggi in diretta | Celik Kolo Muani e Goretzka per la Juve Summerville verso la Roma Napoli su Favasuli

Notizia in breve

Il calciomercato di oggi vede la Juventus interessata a Celik, Kolo Muani e Goretzka. La Roma valuta l'acquisto di Summerville, mentre il Napoli si concentra su Favasuli. Le trattative coinvolgono anche altre squadre di Serie A, con aggiornamenti in tempo reale. Nessuna conferma ufficiale è stata comunicata, e le operazioni sono ancora in fase di definizione. La giornata si svolge con scambi di idee tra le società e possibili accordi in via di negoziazione.