Calciomercato news di oggi in diretta | Celik Kolo Muani e Goretzka per la Juve Summerville verso la Roma Napoli su Favasuli
Il calciomercato di oggi vede la Juventus interessata a Celik, Kolo Muani e Goretzka. La Roma valuta l'acquisto di Summerville, mentre il Napoli si concentra su Favasuli. Le trattative coinvolgono anche altre squadre di Serie A, con aggiornamenti in tempo reale. Nessuna conferma ufficiale è stata comunicata, e le operazioni sono ancora in fase di definizione. La giornata si svolge con scambi di idee tra le società e possibili accordi in via di negoziazione.
Calciomercato in diretta, le news di oggi venerdì 17 luglio e le trattative live di Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le squadre di Serie A. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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