Questa mattina, intorno alle 9, i vigili del fuoco di Pisa sono intervenuti a San Miniato, sul viale XXIV Maggio, per soccorrere un cavallo anziano caduto su un terreno agricolo. L'animale è stato estratto e messo in sicurezza. Non sono stati segnalati altri danni o feriti.

SAN MINIATO. Squadra dei vigili del fuoco di Pisa è intervenuta intorno alle 9 di questa mattina sul viale XXIV Maggio nel Comune di San Miniato per soccorso animale. Un cavallo di 31 anni è caduto a terra in un terreno agricolo e vista l’età era impossibilitato a rialzarsi. La squadra dei vigili del fuoco, collaborando con il veterinario e utilizzando apposite fasce, è riuscita a far rialzare il cavallo e consegnarlo al proprietario. Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 Tutti i diritti sono riservati. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Cavallo anziano caduto su un terreno agricolo salvato dai vigili del fuoco

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