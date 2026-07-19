Eboli cadavere carbonizzato scoperto dai vigili del fuoco in un terreno a Cioffi
I vigili del fuoco hanno trovato un cadavere carbonizzato in un terreno agricolo a Cioffi, nel comune di Eboli. L'intervento dei pompieri era stato avviato per un incendio di origine sconosciuta, ma durante le operazioni di spegnimento è stato rinvenuto il corpo senza vita. La zona è stata messa sotto sequestro e le forze dell'ordine stanno indagando sulle cause del decesso. Non sono stati forniti dettagli su eventuali sospetti o altri elementi emersi durante le verifiche.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Eboli, cadavere carbonizzato scoperto in un terreno a Cioffi: i pompieri erano intervenuti per un normale incendio prima del macabro ritrovamento all’interno di un terreno agricolo a Eboli. La notizia è stata riportata dal quotidiano Il Mattino che scrive di un cadavere carbonizzato scoperto in un terreno a Cioffi, nella periferia di Eboli. Il cadavere di un uomo completamente carbonizzato è stato rinvenuto all’interno di un terreno agricolo della zona. La drammatica scoperta è stata fatta dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto inizialmente per spegnere quello che sembrava un normale rogo di sterpaglie. Una volta domate le fiamme, i pompieri si sono trovati davanti al cadavere di una persona carbonizzata. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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