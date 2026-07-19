eboli cadavere carbonizzato scoperto dai vigili del fuoco in un terreno a cioffi

Notizia in breve

I vigili del fuoco hanno trovato un cadavere carbonizzato in un terreno agricolo a Cioffi, nel comune di Eboli. L'intervento dei pompieri era stato avviato per un incendio di origine sconosciuta, ma durante le operazioni di spegnimento è stato rinvenuto il corpo senza vita. La zona è stata messa sotto sequestro e le forze dell'ordine stanno indagando sulle cause del decesso. Non sono stati forniti dettagli su eventuali sospetti o altri elementi emersi durante le verifiche.