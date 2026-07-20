A Castrovillari, un incendio di vaste proporzioni sta interessando il territorio, con le fiamme che continuano a bruciare senza sosta. Il sindaco ha attivato il Centro Operativo Comunale (COC) e ha lanciato un appello di allarme. Le fiamme hanno già causato danni significativi, e le operazioni di spegnimento sono in corso da ore. La situazione rimane critica, con interventi di squadre di vigili del fuoco e volontari impegnati a contenere l’incendio.

Prosegue senza tregua l’emergenza incendi che da ore sta mettendo in ginocchio il territorio di Castrovillari. Il vasto rogo, che ha già devastato centinaia di ettari di bosco e macchia mediterranea, continua a impegnare Vigili del Fuoco, Calabria Verde, volontari e Protezione Civile in una difficile corsa contro il tempo per contenere l’avanzata delle fiamme e salvaguardare abitazioni e attività produttive. Fin dalla notte il sindaco Anna De Gaio ha seguito personalmente le operazioni sul campo, attivando il Centro Operativo Comunale (COC) per coordinare l’emergenza che interessa in particolare le aree boschive di contrada Cerasulo, Petrosa e Cornice, oltre al fronte di fuoco sviluppatosi nella zona industriale PIP e nei pressi della Casa Circondariale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Castrovillari accerchiata dalle fiamme: il sindaco De Gaio attiva il COC e lancia l’allarme: «Una ferita aperta che stiamo sanando senza sosta»

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