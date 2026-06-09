Anna De Gaio ha vinto al ballottaggio a Castrovillari con il 53% dei voti. La candidata del centrosinistra ha ottenuto il risultato dopo aver sfidato un avversario al secondo turno. La sua vittoria arriva in un contesto di sei liste che la sostengono, sollevando domande su come gestirà la coalizione. Il centrosinistra non è riuscito a ridurre il divario rispetto al primo turno, lasciando aperti alcuni interrogativi sulla governabilità futura.

? Punti chiave? In Breve Anna De Gaio vince il ballottaggio a Castrovillari con il 53% dei voti. Anna De Gaio si è aggiudicata la carica di sindaco di Castrovillari ottenendo il 53% dei consensi dopo lo spoglio delle schede del secondo turno. La candidata del centrodestra ha superato Ernesto Bello, il quale ha concluso la sua corsa elettorale con il 46,68% dei voti. Il voto, che ha la partecipazione di 11.095 cittadini su un totale di 20.414 elettori, ha sancito il cambio di guida nella città del Pollino dopo quasi quindici anni di amministrazione sotto la guida di Domenico Lo Polito. Il percorso verso questo risultato è stato caratterizzato da una competizione accesa che ha coinvolto diverse forze politiche e liste civiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Castrovillari, Anna De Gaio vince al ballottaggio: arriva il 53%

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