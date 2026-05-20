Nella città si ritorna a parlare della vecchia caserma, considerata un problema aperto da anni. Il sindaco ha emesso un'ordinanza alla banca che ha sede nell’edificio, chiedendo una bonifica sanitaria immediata. La richiesta arriva a poche settimane dalla fine del mandato amministrativo. La questione riguarda un sito considerato da tempo una ferita aperta per la comunità. La banca, che occupa gli spazi, dovrà intervenire per risolvere la situazione.

Arezzo, 20 maggio 2026 – Un gancio destro “dovuto”, in chiusura di legislatura, da Palazzo Cavallo alla Banca Iccrea. L’area della discordia, ovviamente, è quella di via Filzi, dove oggi al posto della nuova caserma dei vigili giace una landa desolata. Da qui il senso dell’ordinanza bis firmata dal sindaco uscente Ghinelli lo scorso 15 maggio. Il nocciolo della questione è la procedura di esecuzione in danno. In soldoni: se la banca proprietaria dell’area non procede entro 30 giorni alla messa in sicurezza igienico-sanitaria, subentrerà il Comune per poi rivalersi dei costi sostenuti. Drenaggio e prosciugamento delle acque stagnanti entro 5 giorni dalla notifica dell’ordinanza, fino alle fondazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La caserma della discordia, il sindaco Ghinelli intima la banca: “Subito bonifica sanitaria, ferita aperta per la città”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

"L'Orvietana è un patrimonio della città, la sua scomparsa per far nascere la nuova Ternana sarebbe una ferita aperta"La questione della cessione del titolo sportivo dell'Orvietana per favorire la ripartenza dalla Serie D della Ternana sta tenendo banco sia nel...

Porro contro il sindaco Murzi, il video della discordia: la cena e la scomoda amiciziaForte dei Marmi (Lucca), 19 aprile 2026 – Il pranzo amarcord fa esplodere gli opinionisti di paese e a infiammare il sindaco.