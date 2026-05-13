Durante un’operazione di controllo nei quartieri di Ponticelli, i carabinieri hanno identificato sette persone segnalate alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti. Durante le verifiche, sono stati anche sequestrati alimenti privi di tracciabilità, in collaborazione con l’Asl Napoli. L’attività rientra in un’azione di controllo ad alto impatto mirata a garantire la sicurezza e la legalità nell’area.

Sette persone segnalate alla Prefettura per uso personale di droga. Sequestrati alimenti privi di tracciabilità durante i controlli congiunti con l’Asl Napoli.. Servizio di alto impatto per i carabinieri della Stazione di Ponticelli. Ad essere interessata è la periferia est della città partenopea. Il bilancio conta 81 persone identificate e 46 veicoli controllati, 18 le contravvenzioni al codice della strada elevate, 7 le persone segnalate alla Prefettura per uso personale di droga. 3 le persone denunciate. Deferita una donna 39enne perché durante un controllo alla circolazione stradale è stata trovata alla guida di uno scooter con targhe clonate e oggetto di furto.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Ponticelli, controlli ad alto impatto dei carabinieri: denunce, droga e sequestri

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