Castellammare–Gragnano blitz dei Carabinieri | arrestato 55enne

Nella giornata di ieri, i Carabinieri hanno condotto un'operazione nelle zone di Castellammare di Stabia e Gragnano. Durante il blitz sono stati arrestati un uomo di 55 anni e altre persone sono state denunciate. Sono stati sequestrati alcuni quantitativi di droga e sono stati eseguiti controlli su diverse persone e veicoli. L’intervento ha coinvolto diverse pattuglie e ha portato a risultati immediati sul territorio.

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Castellammare di Stabia e Gragnano, servizio di alto impatto dei Carabinieri: un arresto, denunce, droga sequestrata. Castellammare e Gragnano, controlli straordinari sul territorio. Servizio di alto impatto dei Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia, impegnati in un’attività straordinaria di controllo del territorio che ha interessato anche il comune di Gragnano. L’operazione rientra nella più ampia strategia di prevenzione e contrasto ai reati diffusi nelle aree urbane. Il bilancio dell’attività parla di un arresto, una denuncia, una segnalazione alla Prefettura per uso personale di droga e cinque sanzioni al Codice della Strada. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Castellammare–Gragnano, blitz dei Carabinieri: arrestato 55enne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Castellammare di Stabia e Gragnano: controlli dei CarabinieriTra Castellammare di Stabia e Gragnano, un servizio straordinario di controllo del territorio, con verifiche nei locali pubblici e nelle attività di... Castellammare, blitz dei Carabinieri: 110 dosi di hashish sequestrateUn uomo di 41 anni è stato arrestato a Castellammare del Golfo dai Carabinieri dopo il ritrovamento di un quantitativo di stupefacente suddiviso in... Si parla di: In scooter senza la patente: preso il corriere dei narcos dei Lattari; Spararono ad un buttafuori in una discoteca di Pontecagnano: 4 arresti. Blitz dei carabinieri tra Castellammare e Gragnano: arrestato un 55enne, droga nascosta sotto le pietreCastellammare - Un servizio ad alto impatto dei carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia ha portato a un arresto, una denuncia e il sequestro di ... cronachedellacampania.it