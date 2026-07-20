Tajani ha dichiarato che Mario Roggero, il gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori in fuga, ha commesso un errore, ma si mostra favorevole a un atto di clemenza. La posizione si aggiunge a quelle di Meloni e Salvini, che avevano espresso commenti simili sul caso. Roggero si trova attualmente in carcere a Bollate dopo la condanna.

Dopo le prese di posizione di Giorgia Meloni e Matteo Salvini, anche Antonio Tajani interviene sul caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato e ora in carcere a Bollate per aver ucciso due rapinatori fuggiti dopo aver assaltato il suo negozio. “ Per noi ha sbagliato “, ha affermato il vicepremier e ministro degli Esteri in un’intervista al Corriere della Sera. “ Ha commesso un reato, è colpevole. È andato oltre la legittima difesa, e non abbiamo nulla da contestare alla magistratura che ha giudicato. Non attacchiamo la sentenza. Non diciamo che non va eseguita, ma saremmo favorevoli a un atto di clemenza. Perché c’è stata una reazione... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caso Roggero, Tajani: “Ha sbagliato, ma siamo favorevoli ad atto di clemenza”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Anche il “moderato” Tajani per la grazia a Roggero: “Ha sbagliato ma è stato vittima di così tante aggressioni…”Il ministro Tajani ha espresso sostegno alla richiesta di grazia per Roggero, affermando che, sebbene abbia commesso un errore, è stato vittima di...

Tajani: «Per noi Roggero ha sbagliato, ma ora è giusto perdonarlo. La legge non va cambiata, seguiamo le nostre idee»Un rappresentante di Forza Italia ha affermato che, nonostante un errore, è giusto perdonare un uomo coinvolto in un caso legale.

Temi più discussi: Caso Mario Roggero, Tajani: Credo che meriti il perdono da parte della società; Caso Roggero, via Arenula smentisce l'avvio dell'iter per la grazia, la moglie deposita l'istanza; Nordio avvia istruttoria per grazia a Roggero. Mattarella lo convoca; Tajani sul caso Roggero: Giusto chiedere la grazia. Non è un pericoloso criminale.

Caso Roggero, Tajani: Giusto chiedere la grazia. Ha sbagliato ma per difendere la famiglia x.com

Caso Roggero, Lega: Al vaglio ipotesi candidatura e maxi raccolta fondi reddit

Mario Roggero, Tajani: Per noi ha sbagliato, ma ora è giusto perdonarlo. Niente Far West, decide il ColleDopo la dura condanna in appello del gioielliere di Grinzane Cavour per l'uccisione di due rapinatori, il centrodestra si divide sulle misure da adottare. Sul tema interviene Antonio ... leggo.it

Caso Roggero, Tajani: Ha sbagliato, ma siamo favorevoli ad atto di clemenzaDopo le prese di posizione di Giorgia Meloni e Matteo Salvini, anche Antonio Tajani interviene sul caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato e ora in ... lapresse.it