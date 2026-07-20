Caso Roggero sequestrati € 50mila su conto tunisino suo e della moglie la Procura | A garanzia delle spese di giustizia

Da ilgiornaleditalia.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Procura generale di Torino ha sequestrato 50mila euro su un conto tunisino, intestato al gioielliere e alla moglie, trasferiti dal conto del comitato “#iostoconmarioroggero”. La misura, richiesta e ottenuta, serve come garanzia per le spese di giustizia. Il sequestro riguarda fondi conservati su un conto tunisino intestato alla coppia. La somma è stata trasferita dal conto del comitato.

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La Procura generale di Torino ha confermato con una nota di aver chiesto e ottenuto il sequestro conservativo della somma di 50mila euro trasferita dal conto corrente del comitato “#iostoconmarioroggero” a un conto tunisino intestato al gioielliere di Grinzane Cavour e alla moglie Mariangela Sandron. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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