La Lega ha presentato una proposta di legge per ampliare i limiti della legittima difesa. Questa iniziativa segue la raccolta di 120 mila firme per la richiesta di grazia e la visita del leader del partito a un detenuto avvenuta due volte in due giorni. Non sono stati comunicati dettagli sulla proposta o sul suo contenuto specifico. La posizione del partito si inserisce in un quadro di iniziative a sostegno di questa tematica.

La Lega segna un altro punto: presenta una proposta di legge per estendere i limiti della legittima difesa. Ulteriore iniziativa dopo la raccolta di firme per la grazia arrivata a quota 120 mila, e la seconda visita in due giorni del leader Matteo Salvini al detenuto. Ma Fratelli d’Italia non resta a guardare. Anche Galeazzo Bignami, capogruppo meloniano alla Camera, si presenta al carcere di Bollate e annuncia una «raccolta di firme di tutto il centrodestra». Forza Italia, visibilmente a disagio, marca una distanza netta dagli alleati: «Niente fughe in avanti». Intorno al caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato per l’omicidio di due rapinatori, il centrodestra si agita e si divide. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Caso Roggero, «legittima difesa, allargare i limiti». La spinta leghista, gelo di Forza Italia

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Matteo Salvini chiede la grazia per Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi

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