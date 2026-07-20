La Lega ha depositato in Senato un disegno di legge per ampliare i confini della legittima difesa. La proposta arriva dopo la condanna di un gioielliere che ha ucciso due ladri nel 2021 durante un tentativo di furto nel suo negozio. Il testo mira a modificare le norme attuali, estendendo le condizioni di legittima difesa. La proposta è ora in esame nelle commissioni competenti del Senato.

La Lega ha depositato in Senato il suo ddl che prevede di estendere il perimetro della legittima difesa, dopo la condanna del gioielliere Mario Roggero, che ha ucciso due ladri che avevano assaltato il suo esercizio commerciale nel 2021. “In caso di aggressione a mano armata all’interno del proprio domicilio o del proprio esercizio commerciale, professionale o imprenditoriale, qualsiasi reazione posta in essere nell’immediatezza del fatto da chi subisce l’aggressione è non punibile, indipendentemente dalla proporzionalità dei mezzi usati, dalla persistenza del pericolo e dalla natura strettamente difensiva della condotta”. È questo il comma... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caso Roggero, la Lega deposita il ddl che estende il perimetro della legittima difesa: ecco cosa prevede

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