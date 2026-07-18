Dopo aver visitato un uomo coinvolto in un procedimento giudiziario, il leader della Lega si è recato a una festa del partito in un paese vicino. Durante l’evento, ha affermato che si dovrebbe ampliare il perimetro della legittima difesa. La sua presenza e le dichiarazioni sono state accompagnate da una maglietta bianca con un messaggio che richiama la richiesta di grazia per l’indagato. La visita si è svolta prima dell’intervento pubblico al raduno del partito.

«Grazia subito per Mario Roggero». La maglietta bianca che indossa già di per sé è una dichiarazione d’intenti. Ma prima di stringere la mano ai militanti che lo accolgono (meno di quelli che ci si aspetterebbe a un appuntamento della Lega con il segretario del partito) e concedere selfie, il vicepremier Matteo Salvini difende l’attuale legge sulla legittima difesa: «La legge che la Lega ha voluto ha evitato processi e carcere a tantissime persone perbene che si sono difese», dice Salvini, accolto alla festa organizzata a Cisano Bergamasco (dopo che non si è potuta fare a Pontida, per mancanza di autorizzazioni). E rilancia: «Ampliare il... 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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© Bergamo.corriere.it - Salvini, dopo la visita a Roggero va alla festa della Lega a Cisano: «Ampliare il perimetro della legittima difesa»

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La destra vuole candidare Mario Roggero. E Salvini rivince la gara del peggiore di tutti

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