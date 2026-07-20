Caso Roggero Elon Musk su X | Follia giudice e pm da condannare

Elon Musk ha commentato il caso di un gioielliere condannato a quasi 15 anni di carcere dopo aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante un episodio nel Cuneese. Musk ha definito la vicenda “follia” e ha chiesto di condannare giudice e pubblico ministero coinvolti. La condanna definitiva è stata pronunciata in relazione all’episodio in cui il gioielliere ha reagito a una rapina.

Elon Musk prende posizione sul caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo nel Cuneese. Rispondendo al post di un utente che esprimeva indignazione per la sentenza, il patron di Tesla ha affidato il suo commento a X: “Si tratta di una follia! Il giudice e il pubblico ministero in questo caso sono coloro che meritano questa condanna”. Nei giorni scorsi la moglie di Roggero ha presentato una domanda di grazia e un’istanza di differimento dell’esecuzione della pena, dopo l’ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Asti in seguito alla conferma della condanna da parte della Cassazione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Elon Musk difende Roggero: «È una follia, giudice e pm dovrebbero essere condannati»

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