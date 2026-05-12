I vertici di OpenAI sono stati chiamati in tribunale per rispondere alle accuse di Elon Musk, che sostiene che i fondatori abbiano tradito la missione iniziale dell’organizzazione. La causa riguarda anche la gestione di 38 milioni di dollari donati nel 2015, con Musk che ha sollevato dubbi sulla destinazione di quei fondi e sulle decisioni prese dai leader di OpenAI. La discussione si svolge nel contesto di un procedimento legale in corso.

? Punti chiave Perché Elon Musk accusa i fondatori di aver tradito la missione originale?. Come sono stati gestiti i 38 milioni di dollari donati nel 2015?. Quali documenti interni dimostrano il piano di profitti di Microsoft?. Cosa deciderà il tribunale sulla legittimità del modello di business di OpenAI?.? In Breve Greg Brockman e Ilya Sutskever hanno lasciato l'aula di Oakland dopo l'udienza.. Microsoft prevedeva profitti di 92 miliardi di dollari in quattro anni da 13 investiti.. Satya Nadella difende la partnership finanziaria avviata nel 2019 con OpenAI.. Musk aveva donato 38 milioni di dollari nel 2015 per la fondazione originale.. A Oakland, in California, il presidente di OpenAI, Greg Brockman, e il co-fondatore Ilya Sutskever hanno lasciato l’aula del tribunale dopo l’udienza relativa alla causa intentata da Elon Musk.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso OpenAI: i vertici in aula per la causa di Elon Musk

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