Caso Roggero Bernardini De Pace al GdI | Non è stato gesto di difesa assurdo il risarcimento e la richiesta di grazia

Notizia in breve

L’avvocata di Mario Roggero ha commentato la condanna definitiva del gioielliere, affermando che il suo cliente non ha agito in difesa durante l’inseguimento dei rapinatori e definendo ingiustificato il risarcimento e la richiesta di grazia. Secondo l’avvocata, quando Roggero ha inseguito i rapinatori, la minaccia era già conclusa. La sua posizione si basa sull’interpretazione dei fatti e sulla valutazione delle azioni intraprese dal gioielliere nel momento dell’incidente.