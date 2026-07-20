Caso Roggero Bernardini De Pace al GdI | Non è stato gesto di difesa assurdo il risarcimento e la richiesta di grazia
L’avvocata di Mario Roggero ha commentato la condanna definitiva del gioielliere, affermando che il suo cliente non ha agito in difesa durante l’inseguimento dei rapinatori e definendo ingiustificato il risarcimento e la richiesta di grazia. Secondo l’avvocata, quando Roggero ha inseguito i rapinatori, la minaccia era già conclusa. La sua posizione si basa sull’interpretazione dei fatti e sulla valutazione delle azioni intraprese dal gioielliere nel momento dell’incidente.
L'avvocata commenta a Il Giornale d’Italia la condanna definitiva del gioielliere Mario Roggero: “Quando ha inseguito i rapinatori la minaccia era finita”. Critica il risarcimento ai familiari delle vittime e boccia la richiesta di grazia: “Non è un nuovo grado di giudizio” “Non è stato un ge. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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