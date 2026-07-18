Bernardini De Pace ha commentato il risarcimento alle famiglie dei rapinatori, definendolo vergognoso. Ha sottolineato che l'importo previsto è troppo basso rispetto ai danni subiti. La critica si riferisce alla cifra che le famiglie riceverebbero, ritenuta insufficiente. La dichiarazione è stata rilasciata durante un collegamento televisivo. Nessun dettaglio sui numeri o sulle leggi coinvolte è stato fornito.

"Il risarcimento previsto per le famiglie dei rapinatori è vergognoso": Annamaria Bernardini De Pace lo ha detto in collegamento con 4 di Sera su Rete 4, riferendosi al caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori e aver ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile del 2021. Gli avvocati delle famiglie delle due vittime avevano chiesto 3,3 milioni di euro all'uomo, ma alla fine i giudici hanno abbassato alla cifra a 780mila. "Io vorrei sapere - ha chiesto, quasi in maniera retorica, la famosa penalista - le famiglie delle vittime, cioè dei rapinatori, che tipo di danno patrimoniale hanno avuto da due che rubavano? Allora, gli mancano i furti? ". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Roggero, Bernardini De Pace: "Risarcimento vergognoso, gli mancano i furti?"

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