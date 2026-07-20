Caso Roggero anche Musk entra nello scontro e nella propaganda | Il verdetto? Pazzesco
Elon Musk ha commentato il caso di Mario Roggero, definendo il verdetto come “pazzesco”. La sua dichiarazione si aggiunge alle discussioni pubbliche sul procedimento giudiziario, che già coinvolgono tensioni politiche e dibattiti sulla gestione delle questioni legali. Musk ha espresso il suo punto di vista senza approfondire dettagli legali o specifici dell’indagine. La sua opinione si inserisce nel contesto di un confronto acceso tra diverse parti.
Come se non bastassero le polemiche politiche italiane, spesso alimentate più dalla propaganda e dalla ricerca del consenso che da un confronto nel merito delle questioni giudiziarie, sul caso di Mario Roggero arriva anche l’intervento di Elon Musk. Il proprietario di X, Tesla e SpaceX ha preso posizione pubblicamente a favore del gioielliere piemontese condannato a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori dopo una rapina nella sua attività. “È pazzesco! Sono il giudice e il pubblico ministero di questo caso a meritarsi questa condanna”, ha scritto Musk in un post su X, rispondendo a un utente che aveva rilanciato il caso collegandolo al tema della legittima difesa e chiedendo un’opinione sulla vicenda. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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Elon Musk dalla parte di Mario Roggero: il patron di Tesla ha espresso su X il suo sostegno al gioielliere attaccando la magistratura italiana: Si tratta di una follia! Il giudice e il pubblico ministero in questo caso sono coloro che meritano questa condanna. #A facebook
Elon Musk difende Roggero: È follia, dovrebbero essere condannati il giudice e il pm x.com
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