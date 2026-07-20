Elon Musk ha commentato il caso di Mario Roggero, definendo il verdetto come “pazzesco”. La sua dichiarazione si aggiunge alle discussioni pubbliche sul procedimento giudiziario, che già coinvolgono tensioni politiche e dibattiti sulla gestione delle questioni legali. Musk ha espresso il suo punto di vista senza approfondire dettagli legali o specifici dell’indagine. La sua opinione si inserisce nel contesto di un confronto acceso tra diverse parti.

Come se non bastassero le polemiche politiche italiane, spesso alimentate più dalla propaganda e dalla ricerca del consenso che da un confronto nel merito delle questioni giudiziarie, sul caso di Mario Roggero arriva anche l’intervento di Elon Musk. Il proprietario di X, Tesla e SpaceX ha preso posizione pubblicamente a favore del gioielliere piemontese condannato a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori dopo una rapina nella sua attività. “È pazzesco! Sono il giudice e il pubblico ministero di questo caso a meritarsi questa condanna”, ha scritto Musk in un post su X, rispondendo a un utente che aveva rilanciato il caso collegandolo al tema della legittima difesa e chiedendo un’opinione sulla vicenda. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caso Roggero, anche Musk entra nello scontro e nella propaganda: “Il verdetto? Pazzesco”

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