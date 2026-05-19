Una lunga causa legale tra un imprenditore noto nel settore tecnologico e un'azienda di intelligenza artificiale si è conclusa con una decisione sfavorevole per l'imprenditore. La disputa, che ha attirato l’attenzione di molti addetti ai lavori, riguardava una richiesta di risarcimento di 180 miliardi di dollari. La sentenza ha determinato la perdita dell’imprenditore, noto per aver fondato diverse aziende nel campo della tecnologia, in un procedimento che ha coinvolto accuse di violazioni contrattuali e questioni di proprietà intellettuale.

È Elon Musk ad uscire perdente da una battaglia che ha stregato il mondo tech, mettendo in contrapposizione due delle figure più emblematiche nell’intelligenza artificiale. Una giuria federale di Oakland, in California, ha infatti stabilito che il fondatore di Tesla, SpaceX e OpenAI ha aspettato troppo a lungo prima di citare in giudizio OpenAI e il suo CEO Sam Altman per presunta violazione di un accordo che prevedeva la gestione della loro impresa di intelligenza artificiale esclusivamente come organizzazione no-profit a scopo benefico. Le accuse. Al centro del contenzioso c’erano le accuse di Musk contro il nemico Altman che lo avrebbe manipolato e indotto a contribuire a suon di milioni al lancio di OpenAI per sviluppare un’ intelligenza artificiale a beneficio dell’umanità. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Musk vs OpenAI, arriva il verdetto: perché Musk ha perso la causa da 180 miliardi

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Musk vs OpenAI: The trial over who controls AI | DW News

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