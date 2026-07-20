Per la prima volta, sono state attivate tutele legali per gli agenti coinvolti nel caso Bologna. Nell’inchiesta aperta dalla Procura sulla morte di un uomo di 43 anni durante un intervento di polizia, non ci sono indagati né persone iscritte nel registro degli indagati. Il bilancio ufficiale dell’indagine indica sei nomi coinvolti, ma nessuno sotto accusa. L’indagine riguarda l’intervento avvenuto in via Svevo, al Pilastro, nel luglio scorso.

Sei nomi, nessun indagato. È il bilancio, sulla carta, dell’inchiesta aperta dalla Procura di Bologna sulla morte di Abderahhim Fakir, 43 anni, deceduto domenica 19 luglio in via Svevo, al Pilastro, durante un intervento della polizia. I due agenti del commissariato Bolognina-Pontevecchio e i quattro sanitari del 118 intervenuti sono stati iscritti non nel registro degli indagati, ma nel modello 45-bis, il nuovo registro delle annotazioni preliminari introdotto dal decreto Sicurezza dello scorso febbraio (diventato legge in aprile). Il procuratore Paolo Guido, con il pm Domenico Ambrosino, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ma senza formalizzare la posizione di alcuno: gli accertamenti, spiega la Procura, riguarderanno «l’intero sviluppo dei fatti», più esteso rispetto al video circolato online. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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© Ilsole24ore.com - Caso Bologna, attivata la tutela legale per gli agenti per la prima volta: come funziona

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Silenzio della Questura e permesso per remote worker_ quando il ricorso sblocca la procedura

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