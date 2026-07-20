bologna applicata per la prima volta la nuova norma sullo scudo per gli agenti

A Bologna, la procura ha aperto un procedimento contro gli agenti coinvolti nel fermo durante il quale è morto un uomo di 43 anni. L’indagine riguarda le fasi dell’intervento avvenuto domenica 19 luglio. Per la prima volta, è stata applicata la nuova norma sullo scudo per gli agenti, in relazione all’episodio. La morte dell’uomo ha portato all’iscrizione nel registro modello 45 bis, coinvolgendo tutti coloro che hanno partecipato all’intervento.

Per chiarire quanto è accaduto a Bologna domenica 19 luglio, quando il 43enne Abderahhim Fakir è morto durante un fermo di Polizia, la procura ha iscritto un procedimento nell’apposito registro modello 45 bis nei confronti di quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento. Si tratta, in particolare, di due poliziotti e quattro operatori dell’ambulanza. Non ci sono indagati, dunque, ma si tratta dell’applicazione della nuova norma sul registro, separato, destinato alle annotazioni preliminar i, dove vengono iscritti i nomi di soggetti cui viene attribuito un fatto di reato commesso in presenza di una causa di giustificazione. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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La morte di #AbderahhimFakir. La Procura di Bologna applica per la prima volta la nuova norma sullo #scudo per gli #agenti: non sono indagati, ma iscritti nel 'registro delle annotazioni preliminari' per avviare il procedimento per chiarire circostanze e cause x.com

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