Cash Out 2 – High Rollers | tutto quello che c’è da sapere sul film
Cash Out 2 – High Rollers: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, lunedì 20 lugli0 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Cash Out 2 – High Rollers, film diretto da Randall Emmett con John Travolta, Lukas Haas, Gina Gershon, Kelly Greyson, Natali Yura, Quavo, Caras, Demián Castro. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Il mago del furto Mason vive il sogno di ogni criminale: viaggiare tra isole paradisiache con la sua banda e l’amore della sua vita, Decker, grazie alla fortuna accumulata con il suo ultimo colpo. Tutto però crolla quando la sua vecchia conoscenza Salazar rapisce Decker, costringendolo a tentare un colpo quasi impossibile in un casinò per salvarla. 🔗 Leggi su Tpi.it
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Cash Out 2 High Rollers: trama, cast, finale, dove è girato il film in onda su Italia 1Cash Out 2 High Rollers film in onda su Italia 1: trama, cast completo, finale, dove è stato girato e curiosità sul sequel con John Travolta. maridacaterini.it