Cash out – I maghi del furto | tutto quello che c’è da sapere sul film

Cash out – I maghi del furto: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, lunedì 13 luglio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Cash out – I maghi del furto, film del 2024 diretto da Ives con John Travolta, Kristin Davis, Lukas Haas, Victorya Brandart, Quavo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Mason Goddard, ladro di fama mondiale, pianifica un colpo con la compagna Amelia e la sua banda. Ma Amelia si rivela un’agente dell’FBI sotto copertura. Tradito, Mason si ritira, finché il fratello Shawn lo coinvolge in una rapina in banca. Il colpo fallisce, la situazione degenera in un sequestro e la negoziatrice inviata è proprio Amelia. 🔗 Leggi su Tpi.it

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