Casa di appuntamenti Scoperto giro di squillo Operaio del sisma nei guai

Da ilrestodelcarlino.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una casa di appuntamenti è stata scoperta a Pioraco dopo numerosi passaggi di persone che hanno portato le forze dell'ordine a intervenire. I carabinieri hanno identificato un giro di prostituzione a domicilio, attivo nella zona. L’indagine è partita da segnalazioni di cittadini e ha portato al fermo di un uomo coinvolto nell’attività illegale. Nessun dettaglio è stato fornito su eventuali altre persone o sulle modalità di operazione.

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Scoperta una casa di appuntamenti a Pioraco. Troppo via vai in paese ha sollevato i primi sospetti e fatto scattare le segnalazioni al 112. Così i carabinieri hanno scoperto e fermato un vero e proprio giro di prostituzione a domicilio. Nei guai è finito un operaio 38enne. Secondo le ricostruzioni, un cittadino romeno di 38 anni, operaio della ricostruzione, residente nel Pesarese ma che di fatto abita a Pioraco, avrebbe preso una casa in affitto mettendola a disposizione di una 36enne colombiana. L’attività è nata, oltre alle segnalazioni, anche a seguito dei quotidiani servizi di pattugliamento del territorio svolti dai militari: in diverse occasioni hanno notato infatti uno strano e intenso "traffico" nei dintorni dell’abitazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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