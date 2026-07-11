I carabinieri hanno scoperto un deposito di rifiuti pericolosi in un’officina. All’interno sono stati trovati oli esausti e altri materiali tossici accumulati senza rispetto delle norme. Il titolare dell’attività è stato denunciato. La zona è stata posta sotto sequestro. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’intervento. I rifiuti sono stati rimossi e trasportati in discariche autorizzate. La polizia prosegue con le verifiche sulla gestione dei rifiuti.

Blitz dei carabinieri in una autofficina: nei guai il titolare. Nella struttura sono stati rinvenuti oli esausti e rifiuti pericolosi accatastati in maniera incontrollata. L’operazione è stata eseguita nei giorni scorsi, nell’ambito di una serie di controlli svolti su attività artigianali e commerciali, e ha visto impegnati gli agenti della polizia locale di Macerata, i militari del Nucleo carabinieri Forestale e del Nucleo carabinieri Ispettorato del Lavoro di Macerata, che svolto accertamenti in un’attività di autoriparazione alle porte della città. Dai controlli è emerso che, a servizio dell’attività, erano presenti vari locali sicuramente non accatastati e sono in corso le verifiche in merito alla loro effettiva autorizzazione edilizia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scoperto deposito di rifiuti pericolosi. Titolare di un’officina nei guai

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Controlli dei Carabinieri Nucleo Ispettorato del Lavoro: chiuso un autolavaggio in Ossola

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