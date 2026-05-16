Sequestrata area di 2mila mq | scoperto deposito di rifiuti speciali In 3 finiscono nei guai
Nella mattinata di oggi, le forze dell’ordine hanno messo sotto sequestro un’area di circa 2.000 metri quadrati nell’Agro Aversano. Durante un’ispezione, è stato individuato un deposito di rifiuti speciali che risultava non autorizzato. Tre persone sono state denunciate a seguito delle verifiche svolte sul posto. Il sito è stato sottoposto a sequestro per le procedure legali successive. Le indagini proseguono per approfondire eventuali responsabilità e verificare l’origine dei materiali rinvenuti.
Maxi intervento dei Arma dei Carabinieri sul fronte ambientale nel territorio dell’Agro Aversano, dove nella mattinata odierna è stata sequestrata un’area di circa 2.000 metri quadrati a Villa di Briano, in via delle Mole.L’operazione è stata eseguita dai militari della Stazione di Frignano. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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