Sequestrata area di 2mila mq | scoperto deposito di rifiuti speciali In 3 finiscono nei guai

Nella mattinata di oggi, le forze dell’ordine hanno messo sotto sequestro un’area di circa 2.000 metri quadrati nell’Agro Aversano. Durante un’ispezione, è stato individuato un deposito di rifiuti speciali che risultava non autorizzato. Tre persone sono state denunciate a seguito delle verifiche svolte sul posto. Il sito è stato sottoposto a sequestro per le procedure legali successive. Le indagini proseguono per approfondire eventuali responsabilità e verificare l’origine dei materiali rinvenuti.

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