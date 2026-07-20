Casa devastata dopo lo sfratto inquilini condannati a pagare oltre 25mila euro
Dopo quattro anni di permanenza, gli inquilini sono stati sfrattati per morosità. Al rientro, hanno trovato l’appartamento in condizioni di grave degrado, con porte danneggiate, parquet rovinato, impianti compromessi e battiscopa divelti. La proprietà ha intentato una causa, e una sentenza ha condannato gli ex inquilini a pagare oltre 25.000 euro per i danni e i lavori di ripristino necessari.
Rimini, 20 luglio 2026 – Quattro anni nell’appartamento, poi lo sfratto per morosità e, al rientro in casa, la scoperta di un immobile devastato. Porte danneggiate, parquet rovinato, impianti compromessi, battiscopa divelti e un generale stato di degrado che ha richiesto importanti lavori di ripristino. Una vicenda particolarmente attuale, alla luce del crescente numero di contenziosi tra proprietari e inquilini morosi, sulla quale è intervenuto il Tribunale civile di Rimini, condannando gli ex affittuari a risarcire oltre 17mila euro ai proprietari, oltre alle spese di giudizio. La sentenza del giudice Bruno Capodaglio riguarda un appartamento di via Paolo Mantegazza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
I 3 Costi NASCOSTI dell'Inquilino Moroso (Oltre i soldi persi)
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