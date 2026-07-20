Dopo quattro anni di permanenza, gli inquilini sono stati sfrattati per morosità. Al rientro, hanno trovato l’appartamento in condizioni di grave degrado, con porte danneggiate, parquet rovinato, impianti compromessi e battiscopa divelti. La proprietà ha intentato una causa, e una sentenza ha condannato gli ex inquilini a pagare oltre 25.000 euro per i danni e i lavori di ripristino necessari.

Rimini, 20 luglio 2026 – Quattro anni nell’appartamento, poi lo sfratto per morosità e, al rientro in casa, la scoperta di un immobile devastato. Porte danneggiate, parquet rovinato, impianti compromessi, battiscopa divelti e un generale stato di degrado che ha richiesto importanti lavori di ripristino. Una vicenda particolarmente attuale, alla luce del crescente numero di contenziosi tra proprietari e inquilini morosi, sulla quale è intervenuto il Tribunale civile di Rimini, condannando gli ex affittuari a risarcire oltre 17mila euro ai proprietari, oltre alle spese di giudizio. La sentenza del giudice Bruno Capodaglio riguarda un appartamento di via Paolo Mantegazza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Casa devastata dopo lo sfratto, inquilini condannati a pagare oltre 25mila euro

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I 3 Costi NASCOSTI dell'Inquilino Moroso (Oltre i soldi persi)

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